В Николаевской области на одесской трассе фура въехала в грузовик, у которого лопнуло колесо

Днем в пятницу, 25 января, в Николаевской области на трассе М-14 в районе села Чапаевка произошло дорожно-транспортное происшествие при участии двух грузовых автомобилей.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, у грузовика «DAF» с бортовым полуприцепом лопнуло колесо, и водитель остановил транспортное средство у обочины, чтобы его поменять. В то же время сзади ехал другой грузовик, который не успел объехать фуру, в результате чего произошло столкновение.

Вследствие аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте работали сотрудники патрульной полиции.

Фото: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области»

Напомним, что ранее в Николаеве на перекрестке столкнулись два грузовика, одного из водителей деблокировали патрульные.