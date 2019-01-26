Полицейским в Тадж-Махале раздали рогатки для борьбы с обезьянами, которые нападают на туристов

Полицейские, отвечающие за обеспечение безопасности на территории Тадж-Махала, были вынуждены прибегнуть к рогаткам для охоты на полчища обезьян, досаждающих посетителям индийского памятника архитектуры.

Об этом сообщает «Рейтер».

Приматы рыскают в поисках пищи вокруг входа в расположенный в Агре дворец, где сотрудники комплекса сканируют сумки посетителей и просят выбрасывать еду.

- Мы выяснили, что обезьяны пугаются сразу, как только видят, что мы достаем рогатки, - сказал глава службы безопасности Тадж-Махала Бридж Бушан.

В самом монументе и его окрестностях живут 500-700 макак-резусов, и эксперты говорят, что они становятся все агрессивнее по мере того, как городская среда вторгается в ареалы их обитания. В ноябре обезьяна похитила и убила 12-дневного индийского мальчика в окрестностях Агры. Охране Тадж-Махала приказано не нападать на обезьян, а отпугивать их от туристов, сказал Бушан.

Ежедневно дворец-мавзолей, построенный в 17-м веке падишахом Могольской империи в память об умершей жене, посещают 25 тысяч человек, в пиковый сезон их число достигает 80 тысяч.

Макаки-резусы стали проблемой не только в Тадж-Махале, но и в Нью-Дели, где они воруют еду, мобильные телефоны, вламываются в жилища и терроризируют жителей.

Напомним, что в Риме возник конфликт из-за фонтана Треви, в который туристы каждый год бросают монет на 1,5 миллиона евро.