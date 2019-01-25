Департамент экономической безопасности «Укрзалізниці» возглавил подозреваемый во взяточничестве бывший сотрудник СБУ, - СМИ

Олег Назарук

На официальном сайте «Укрзалізниці» появилось сообщение о начале работы Департамента экономической и информационной безопасности, которую возглавил бывший сотрудник СБУ Олег Назарук, ранее обвиняемый в «крышевании» янтарного бизнеса.

Об этом сообщает ZБК.

Ранее, подразделение, которое занималось вопросами экономической безопасности существовало в структуре Департамента безопасности. Теперь, УЗ создала обновленный орган, который должен противодействовать коррупции и хищениям в «Укрзалізнице».

Декларация Олега Назарука в качестве кандидата на должность директора Департамента экономической и информационной безопасности была обнародована 13 января 2019 года.

Ранее, СМИ обвиняло Олега Назарука в «крышевании» нелегального янтарного бизнеса в должности заместителя руководителя Управления СБУ в Ровенской области.

В декабре 2015 года в отношении него было открыто уголовное производство по факту вымогательства и получения взятки. Его обвиняли организации поборов в сумме около 75 тысяч долларов США в день от «янтарной бизнеса». Однако вскоре подозрение было отменено через суд.

В период с 2016 по август 2018 в реестре электронных деклараций отсутствуют декларации Олега Назарука.

Согласно представленной в январе декларации в собственности и совместной собственности семьи Назарук находится дом на 182м2, четыре земельных участка на 10,3 тыс. м2 и производственные помещения общей площадью 1250м2.

Также в праве пользования семьи находятся два дома общей площадью 292м2, квартира на 34,1м2 и 3 земельных участка на 3100м2.

Олегу Назаруку принадлежит элитный «Mercedes-Benz Е250» 2015 выпуска, который стоит около миллиона гривен. Жене принадлежит «BMW Х4», также 2015 года. Стоимость этого авто составляет около 1,1 миллиона гривен. Оба автомобиля приобретенные в 2015 года, незадолго до начала следствия против Назарука.

Совокупный семейный доход Назаруков за 2018 составляет 1,15 миллионов гривен. Из них 91 тысячу гривен Олег Назарук получил в управлении СБУ в Житомирской области, а 376 тысячи гривен в «Укрзалізнице». На руках у супругов находится 1,8 миллионов гривен наличными в различных валютах и ​​760 тысяч гривен на счетах в банках.

Также жене чиновника принадлежат акции компаний на 2,2 миллиона гривен. При избрании руководителя Департамента экономической и информационной безопасности «Укрзалізниця» не проводила публичного конкурсного отбора претендентов.

Решение о назначении директоров департаментов принимается правлением компании.

Напомним, что НАБУ сообщило о подозрении двум помощникам нардепа в хищении 93 миллионов гривен.