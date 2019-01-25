Хакеры атакуют сервера ЦИК Украины, чтобы манипулировать выборами, - глава киберполиции

Хакеры начали чаще атаковать сервера украинской Центральной избирательной комиссии и компьютеры сотрудников, пытаясь проникнуть в электронные системы, чтобы манипулировать президентскими выборами в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы киберполиции Сергея Демедюка, хакеры использовали зараженные вирусом поздравительные открытки, рекламные рассылки, предложения по обновлению программного обеспечения и приложений, а также другие вредоносные фишинговые материалы, предназначенные для кражи паролей и личной информации.

Также, атакам подвергались не только избирательные сервера, но и персональные компьютеры сотрудников комиссии.

«Идут постоянные атаки - они идут от простого (программного обеспечения) до подкладывания приложений, которые использует тот или другой сотрудник. На новогодние праздники поздравления с вирусами от якобы имени правительственных организаций, правительства приобрели такой массовый характер, что просто завалили всех», - сказал он.

Демедюк сказал, что также, хакеры активизировали свою деятельность и сосредоточились на государственных служащих и сотрудниках, которые обслуживают оборудование избирательной комиссии.

«Финансирование идет с тех же самых криптокошельков, с которых финансировались атаки и раньше. Это указывает на то, что этим занимаются одни и те же организации хакерские, которые подконтрольны спецслужбам РФ», - добавил он.

Напомним, что ранее хакеры атаковали сайт для набора людей в команду Владимира Зеленского.