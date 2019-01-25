В Днепре мужчина, угрожая гранатой, пытался вынести из супермаркета несколько упаковок кофе

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23 января в Днепре, в супермаркете «АТБ» полиция задержала мужчину, который угрожая гранатой пытался украсть несколько упаковок кофе.

Об этом сообщает Информатор.

Однако, граната была в разобранном виде и опасности для окружающих не представляла. На место происшествия вызвали патрульную полицию. 

Как выяснилось, мужчина не имеет отношения к службе в вооруженных силах и не находился в зоне АТО. Откуда у него граната и для чего он носил ее в кармане, будут выяснять правоохранители. 

«Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. На данный момент супермаркет работает в штатном режиме и никакой угрозы для его посетителей нет», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее, в Мариуполе в квартире многоэтажки взорвалась граната.

 

Юлия Светлая

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