В Днепре мужчина, угрожая гранатой, пытался вынести из супермаркета несколько упаковок кофе

23 января в Днепре, в супермаркете «АТБ» полиция задержала мужчину, который угрожая гранатой пытался украсть несколько упаковок кофе.

Об этом сообщает Информатор.

Однако, граната была в разобранном виде и опасности для окружающих не представляла. На место происшествия вызвали патрульную полицию.

Как выяснилось, мужчина не имеет отношения к службе в вооруженных силах и не находился в зоне АТО. Откуда у него граната и для чего он носил ее в кармане, будут выяснять правоохранители.

«Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. На данный момент супермаркет работает в штатном режиме и никакой угрозы для его посетителей нет», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее, в Мариуполе в квартире многоэтажки взорвалась граната.