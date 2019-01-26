Николаевцы пожаловались на гололед на тротуарах города

Мелкий дождь и мороз ночью в субботу, 26 января, способствовал появлению гололеда на тротуарах в городе Николаеве. Горожане сетуют, что очень сложно ходить.

Соответствующие посты они размещают на своих страницах в Facebook.

«Друзья! Кто с утра будет выходить на улицу - будьте осторожны! Тротуары покрыты ледяной коркой и полностью стали похожи на каток. Ночью моросил мелкий-мелкий дождик и потом морозцем это всё прихватило... Не то, что бежать, а даже идти нормально невозможно, как говорится: «Аки корова на льду», – пишет Юрий Барк.

По его словам, хуже всего ситуация обстоит с теми тротуарами, на которых уложили тротуарную плитку.

«Кстати, тротуарная плитка, так рьяно анонсированная городской властью и объявленная ею-же, как единственное долговечное и самое удобное покрытие, на самом деле является самым настоящим дер**ом, т.к. в данное время я сам испытал всю «прелесть» ходьбы по этой плитке и видел, как идут люди, и как они матерятся в отношении тех идиотов, кто решил так делать тротуары. Эта тротуарная плитка, уверяю вас, по уровню скольжения превосходит ледовый каток», – добавил он.

О покрывшейся слоем льда тротуарной плитке сообщил и Денис Сисин, который снял на видео, как он скользит по тротуару.

Посетовала на состояние тротуаров и корреспондент «Преступности.НЕТ» Юлия Акимова.

Тем временем, на КП «ЭЛУ автодорог» сообщили, что в центре Николаева (пересечение улиц Никольская и Соборная) по заказу администрации Центрального района посыпали тротуары песком.

Напомним, накануне ночью, 23 января, на территории Николаева и области, как и обещали синоптики, выпал снег. Борьба с последствиями непогоды продолжалась весь день.