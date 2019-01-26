На Донетчине полицейские нашли взрывчатку и арсенал боеприпасов на чердаке нежилого дома

На Донетчине полицейские из состава Объединенных сил изъяли взрывчатку и арсенал боеприпасов.

Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

«В ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и документированию незаконного оборота наркотических средств, оружия и взрывчатки, 25 января 2019 года года на чердаке нежилого дома в городе Торецкое, был обнаружен схрон боеприпасов в количестве 30 шт. РПГ-7; 20 шт. гранат Ф-1; 2918 патронов 5,45 мм и 7,62 мм.», - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Изъятые боеприпасы переданы в ДСНС Украины из состава Объединенных сил для их дальнейшей утилизации.

«Данная работа продолжается постоянно и находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и командования Объединенных сил», - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ранее на Луганщине силовики нашли в детском лагере два крупных схрона с оружием.