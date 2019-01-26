В Бразилии прорвало плотину - есть погибшие, 300 людей пропали без вести

На железорудной шахте в юго-восточной части Бразилии прорвало плотину резервуара с отходами добычи полезных ископаемых.

Об этом сообщает BBC Украина.

Известно по крайней мере о девяти погибших, около 300 человек считаются пропавшими без вести.

По словам губернатора штата Минас-Жейрас Ромеу Зема, шансов найти тех, кто смог выжить, мало.

«Шансов мало: вероятно, все, что мы найдем, - это тела», - сказал он.

В результате прорыва плотины, которая сдерживала отходы от добычи железной руды, поток грязи обрушился на несколько фермерских поселений.

Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных власти пока не сообщают

Представитель компании «Vale», которой принадлежит шахта, сообщил, что отходы залило коммуну Вила Фортек, недалеко от города Брумандиньйо.

На видеозаписях с вертолетов, которые демонстрируют на бразильских телеканалах, видно, как поток грязи смывает все на своем пути.

Мэр Брумандиньйо Авимар де Мело в разговоре с журналистами заявил, что по его данным погибли по крайней мере 50 человек, но не исключил, что жертв может оказаться и значительно больше.

«У нас пока нет информации: все происходит слишком быстро», - сказал он.

Президент Бразилии Жаир Болсонару уже написал в Twitter, что в воскресенье посетит место трагедии. Министры экологии и гражданской обороны уже направляются в штат Минас-Жейрас.

Напомним, что ранее в Бразилии потерпевший крушение вертолёт упал на прохожего.