Игорь Шевченко начал агитацию как кандидат в Президенты еще до регистрации таковым – полиция проверяет законность

Игорь Шевченко

Министерство внутренних дел Украины проводит проверку законности агитации кандидата в Президенты Украины Игоря Шевченко, основываясь на обращении члена Центральной избирательной комиссии Ирины Ефремовой.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

В обращении Ефремовой говорится о том, что Игорь Шевченко, зарегистрированный 4 января кандидатом в Президенты Украины в порядке самовыдвижения, нарушил статью 37 Закона Украины о «Выборах президента Украины».

Согласно закону, кандидат имеет право начинать агитацию на второй после регистрации день при условии создания избирательного фонда и открытии соответствующего счета, о чем обязан уведомить НАПК и ЦИК.

Как стало известно, 5 января Игорь Шевченко заключил контракт с компанией «КИТ медиа» на изготовление и размещение 111 агитационных билбордов в 19 городах Украины, за что обязался уплатить 300 тысяч гривен. Скорее всего, речь идет о тех самых билбордах, посвященных поиску любимой.

Известно, что в обращении Ефремовой к Нацполиции говорится о том, что агитационные материалы в поддержку Шевченко появились уже 9 января, что косвенно подтвердил и сам кандидат, выложив в фейсбуке фото на фоне своего билборда о поиске жены.

«Материалы, которые оказались в распоряжении ЦИКа, по словам Ефремовой, содержали надпись: «Изготовлены за счет средств избирательного фонда кандидата на пост кандидата в президенты Украины Шевченко Игоря Анатольевича». В то время как избирательный фонд, из которого он, согласно закону, должен был оплатить изготовление и размещение материалов, был активирован 10 днями позже - 18 января, что - акцентирует член ЦИК - является нарушением», - говорится в сообщении.

По этому, Ирина Ефремова обратилась Нацполицию Украины с просьбой проверить законность такой деятельности Шевченко в статусе кандидате в Президенты Украины.

Полиция инициировала проверку, и в настоящий момент профильные органы власти решают, какие меры могут приняты в данном случае.

Напомним, что ранее Шевченко похвастался, что на форуме в Давосе кроме шапок украл еще и сувенирные конфеты.