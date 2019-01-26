В Николаеве морпех спас собаку, которая провалилась под лед

Скриншот видео В Николаеве военнослужащий морской пехоты спас собаку, которая провалилась под лед в микрорайоне Аляуды.

Соответствующее видео опубликовала Мария Цой в группе зоозащитной общественной организации «Феникс» в Facebook.

Автор поста написала, что инцидент произошел на Аляудах. На ролике видно, как парень, предварительно сняв с себя верхнюю одежду, осторожно прошел по льду к проруби, где находилась собака. Подойдя ближе, он упал в воду, схватил в руки пса, и вытащил его на сушу, после чего выбрался оттуда сам.

В публикации девушка поблагодарила Олега Семендяева, который спасал животное. По информации «Преступности.НЕТ», Семендяев является бойцом 1-го отдельного батальона морской пехоты, который дислоцируется на полуострове Аляуды.

Напомним, что ранее в Николаеве военный спас рыбака, тонущего в реке. после этого глава ГСЧС наградил николаевского морпеха, ставшего лауреатом акции «Герой-спасатель года».