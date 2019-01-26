В Первомайске произошла масштабная авария на водоводе – для местных жителей организовали подвоз воды

В пятницу, 25 января, в Первомайске произошла масштабная авария на главном водоводе от очистных сооружений водопровода - 2 до микрорайона Коротченко.

Об этом сообщает местное издание «05161».

Порыв произошел сразу на двух ветвях водопровода. Все аварийные службы водоканала с вечера приступили к ликвидации аварии, работы продолжаются. Завершение ремонтных работ ожидается к концу дня.

Утром в субботу, 26 января, Первомайский исполком сообщил, что будет организован непрерывный подвоз воды в отдельные микрорайоны города.

«В ближайшее время будет организован подвоз воды на микрорайон Коротченко (Стелла), Достоевского (ПЖКО2 кольцо) Гвардейская (магазин Скарпион, Мяско)», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что для подвоза воды привлекли и технику ГСЧС.

Напомним, что в центре Николаева случилась авария на водопроводе, из-за которой пришлось демонтировать бетонный столб.