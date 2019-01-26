В Подмосковье на Симферопольской трассе из-за сильного снегопада столкнулось около 60 машин

В субботу, 26 января, в российском Подмосковье на Симферопольском шосее из-за сильного столкнулось около 60 машин.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области..

«На автодороге несколько массовых ДТП, в которых участвуют несколько десятков автомобилей. Там более 30 автомобилей. Движение затруднено», - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства в результате массовых столкновений никто не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, что ранее в Московской области в ДТП попал автобус с украинцами.