«Ничего смелого в этом для себя не вижу», – николаевский морпех рассказал, как спасал собаку из проруби

Олег Семендяев. Фото/Facebook

Военнослужащий 1-го отдельного батальона морской пехоты Олег Семендяев, который возле Аляудского полуострова спас собаку из проруби, рассказал, что просто не смог пройти мимо тонущего животного.

Деталями произошедшего он поделился в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам Олега, ничего смелого в своем поступке он не видит.

- Ничего смелого для себя в этом не вижу, здоровье и подготовка позволяли. И так бы поступили многие из моих друзей и товарищей, - рассказывает Олег.

Он отметил, что это был рабочий день, он вышел на обед и увидел, что провалившаяся под лед собака не может самостоятельно выбраться.

- Был самый обычный рабочий день. Я вышел с работы на обеденный перерыв, по пути домой услышал лай, который не прекращался, и пошёл на звук к реке. С берега увидел, как собака пытается вылезти из воды и у неё никак не получалось выбраться, - продолжил рассказ Олег.

- Прикинул для себя, что не могу пройти мимо, и с этим надо что-то сделать. Принял решение, что пойду доставать бедное животное. Много времени на размышление не было, многое нужно было успеть сделать, - добавил он.

Олег понимал, что может провалиться под лед, поэтому решил снять с себя одежду.

- Я знал, что могу провалиться в воду, и что это скорее всего так и будет, поэтому разделся, чтобы потом долго не сушиться, и пошёл на лёд. На середине пути лёд начал трещать и чтоб не провалиться раньше времени, попытался перейти на четвереньки. Долез, когда начал проваливаться - принял как должное, что придётся искупаться, взял собаку выбросил её подальше от проруби, вылез сам, оделся и пошёл по своим делам дальше, - резюмировал он.

Напомним, что 19 января в районе села Зайчевское у грузовика оторвался прицеп и врезался в легковой автомобиль, в котором ехали муж, жена и их ребенок. После ДТП автомобиль загорелся, семью удалось спасти, женщину и ребенка доставили в больницу. Позднее стали известны имена николаевцев, которые спасли семью из горящей машины - ими оказались братья Умуд и Сабир Шириновы.