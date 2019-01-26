Гололед, нарушение ПДД и отсутствие зимней резины: В Одессе за минувшие сутки произошло более 80 ДТП

В Одессе на протяжении 25 января в полицию поступило сообщение о 83 ДТП, в том числе с погибшим.

Об этом сообщает патрульная полиция Одесской области.

«За минувшие сутки на спецлинию 102 поступило 80 сообщений о ДТП с механическими повреждениями на территории города и 3 дорожные аварии с пострадавшими, в результате чего 1 человек погиб и 2 травмированы», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что главными причинами дорожно-транспортных происшествий стали неблагоприятные погодные условия, а именно скользкая дорога, несоблюдение безопасной скорости и дистанции, нарушение правила маневрирования и отсутствие зимних шин на транспорте.

Напомним, в субботу, 26 января, в Подмосковье (Россия) на Симферопольском шоссе из-за сильного снегопада столкнулось около 60 машин.