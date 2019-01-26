В квартире найден мертвым депутат Николаевского облсовета, экс-директор русдрама Николай Кравченко

В субботу вечером, 26 января, в Николаеве в собственной квартире обнаружен мертвым депутат Николаевского облсовета, экс-директор Николаевского академического русского художественного драматического театра Николай Кравченко.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в полиции.

По словам собеседника издания, сын Кравченко не смог к дозвониться к отцу и поехал к нему домой. Дверь оказалась заперта изнутри, поэтому он вызвал полицию. Когда правоохранители попали в квартиру, они обнаружили Николая Кравченко мертвым перед телевизором.

Предварительный осмотр не показал наличие следов насильственной смерти. Предположительно, смерть наступила еще вчера.

На месте работают сотрудники полиции. Также к квартире приехали некоторые депутаты Николаевского областного совета, коллеги Николая Кравченко по фракции.

Справка

Николай Антонович Кравченко родился 30 июня 1953 года, актёр и театральный режиссёр, работал xудожественным руководителем и директором Николаевского художественного русского драматического театра с 1997 по 2017 год, депутат областного совета.

Награды:

- Заслуженный деятель искусств Украины (2002) — за большой личный вклад в развитие театрального искусства;

- Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2010) — за большой вклад в развитие российско-украинского сотрудничества в области культуры, популяризацию русской драматургии за рубежом;

- Орден Дружбы (2004) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Украины.



Сын Николая Кравченко Роман – один из руководителей военной контрразведки СБУ, на счету которого проведение ряда успешных спецопераций по разоблачению и задержанию изменников Украины и российской агентуры. Кавалер ордена « За мужество».

Редакция «Преступности.НЕТ» выражает родным Николая Кравченко свои соболезнования в связи с его смертью.