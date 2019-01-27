В аэропорту Анталии смерч перевернул автобус с туристами и повредил самолет, есть пострадавшие

В субботу, 26 января, в аэропорту турецкой Антальи смерч перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету.

Об этом сообщает «InfoResist»

Как рассказал губернатор провинции Мюнир Каралоглу в эфире телеканала NTV, в результате торнадо пострадали 12 человек. Также ураган поднял в воздух трап, который повредил самолет.

По словам губернатора, несмотря на ЧП аэропорт продолжил работать в штатном режиме.

По данным издания Severe Weather Europe, как минимум 5 торнадо прошли по Антальи, нанеся серьезный ущерб. Издание Hurriyet сообщает, что в результате непогоды погиб 13-летний ребенок и муниципальный работник.

В МИД Украины сообщили, что среди пострадавших украинцев нет.