В аэропорту Анталии смерч перевернул автобус с туристами и повредил самолет, есть пострадавшие

В субботу, 26 января, в аэропорту турецкой Антальи смерч перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету.
Об этом сообщает «InfoResist»
Как рассказал губернатор провинции Мюнир Каралоглу в эфире телеканала NTV, в результате торнадо пострадали 12 человек. Также ураган поднял в воздух трап, который повредил самолет.
По словам губернатора, несмотря на ЧП аэропорт продолжил работать в штатном режиме.
По данным издания Severe Weather Europe, как минимум 5 торнадо прошли по Антальи, нанеся серьезный ущерб. Издание Hurriyet сообщает, что в результате непогоды погиб 13-летний ребенок и муниципальный работник.
Antalya Havalimanı’nda inanılmaz görüntüler! Fırtına çıktı yolcular çığlıklarla panik yaşadı... #Antalya pic.twitter.com/tEsvNCqQmH— FOX HABER (@FOXhaber) 26 января 2019 г.
В МИД Украины сообщили, что среди пострадавших украинцев нет.