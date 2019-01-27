На Николавщине за сутки в пожаре погибли два человека

В Николаеве и области в течение 26-27 января во время пожаров погибло два человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

26 января в 16:15 на линию «101» от соседей поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Центральной в селе Зеленый Гай Витовского района. По прибытию пожарными 16-й Государственной пожарно-спасательной части выяснено, что огнем охвачено крышу дома и одну из комнат.

Во время оперативной разведки обнаружено бездыханное тело хозяина 1957 года рождения. Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространения пламени на соседние помещения. В 16:53 пожар локализовали, в 17:40 – ликвидировали на площади 70 квадратных метров.

А 27 января в 04:47 в Службу спасения очевидцы сообщили о пожаре гаража на проспекте Центральном в Николаеве. По указанному адресу направлены пожарно-спасательные отделения Центрального и Заводского районов, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС области.

В заброшенном и забитом хламом сооружении обнаружили тело бездомного в возрасте от 40 до 50 лет. В 05:16 пожар площадью 20 квадратных метров локализовали, в 05:38 – ликвидировали.

Всего к тушению пожаров привлекалось четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

В первом случае вероятной причиной горения стало нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов, во втором - неосторожное обращение с огнем. На местах событий дополнительно работали сотрудники полиции и медики.

Напомним, что в течение 23-24 января николаевские спасатели дважды тушили пожары на территории частных домовладений.