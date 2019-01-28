В Николаеве директор детской школы искусств №2 заявила о предаварийном состоянии учреждения из-за непригодного деревянного пола

Помещение Николаевской детской школы искусств №2 находится в предаварийном состоянии. В срочном порядке была созвана специальная комиссия по исследованию строения – она ожидает заключения экспертов и рассматривает вариант «переселения» учеников и сотрудников учреждения.

Об этом, в пятницу, 25 января, в ходе обсуждения проектов городского управления культуры на 2019-21 года, рассказала директор школы Лилия Заворотняя, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Заворотней, проблема вскрылась несколько дней назад. Проводя мелкие ремонтные работы своими силами, работники учебного заведения заметили резкий крен пола в нескольких классах. После вскрытия пола обнаружилось, что деревянные конструкции, на которых держится основание помещения, обрываются, не доходя до стены.

— У нас увеличился контингент. Мы постарались своими силами сделать ремонт, подключить тепло и свет, вомоздкую мебель и сняли стенды со стен. Увидели резкий крен пола, который находился под шкафами – градусов 7. Естественно, взволновались, и вызвали представителей строительных организаций. Они посмотрели чердаки, так как в свое время здесь протекала крыша, он находится в плохом состоянии, и мы связали эти две проблемы. Школа, как известно, сама полностью деревянная. Потихоньку мы вскрыли полы в некоторых классах, отселили оттуда детей, и увидели нечто странные: деревянные несущие балки, на которых все держится, выходят из одной капитальной стены и не входят в другую. Они просто обрезаны и петлей соединены с поперечной балкой, – пожаловалась Заворотняя.

Заворотняя отметила, что еще два года деревянные конструкции были признаны специалистами пригодными.

— На руках есть технический отчет 2016 года, в котором черным по белому написано: «Деревянные конструкции пригодны к эксплуатации». Я привыкла доверять специалистам, но не всегда нужно доверять. Учитесь на чужих ошибках. Теперь мы ждем новый техотчет о признании здания школы в предаварийном состоянии, – заключила она.

На данный момент была создана специальная комиссия по исследованию здания школы. Возглавил ее начальник управления культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров, и, в частности, в ее состав вошли представители ГСЧС Николаевской области. Пока было принято решение освободить проблемные классы, исследовать проблему и принимать решение – перемещать школу искусств в другое помещение или проводить реконструкцию здания.

Лилия Заворотняя и Юрий Любаров По словам Юрия Любарова, при наличии технического отчета будет понимание, что предпринимать в данном случае. Впоследствии, проект ремонтных работ в школе искусств будет включен в число приоритетных заданий управления культуры.

— Когда будет технический отчет и понимание, что делать, – выселяться или ремонтировать, или делать это все одновременно, будем принимать решение. Будем добавлять проект в число перспективных социальных заданий. Большинство из 13-и существующих проектов направлены на восстановление того, что у нас есть. Мы понимаем, что новых помещений у нас нет, за последние года ничего дополнительного в сфере культуры не получили, поэтому так и нужно выживать, – сказал Любаров.

Напомним, что ранее сообщалось как Николаевскую детскую музыкальную школу №8 признали аварийной. По словам директора ДМШ, не только организация учебного процесса, но и просто нахождение в помещении все же является затруднительным.