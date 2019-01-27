В Донецкой области в квартире многоэтажки взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

В городе Украинское Донецкой области, в одной из квартир жилой четырехэтажки взорвался газовый баллон. От взрыва пострадали трое женщин в возрасте 20 лет, 40 лет и 82 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Происшествие случилось в ночь на 27 января. В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в ее квартире раздался взрыв.

«Предварительно установлено, что причиной взрыва стал газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в дом», - отметили в полиции.

Пострадавшие женщины госпитализированы в медицинские учреждения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Фастове в жилой многоэтажке взорвался газ – произошло обрушение верхних этажей.