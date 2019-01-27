«Разломался на две части»: Опубликовано видео крушения российского бомбардировщика

В сети опубликовали видеозапись момента крушения российского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области России.

Ролик опубликован на канале в YouTube, передает «Лига.НЕТ».

Изначально ролик появился на сайте российского пропагандистского канала РЕН ТВ. Подлинность видео подтвердить невозможно, официального сообщения от властей РФ не было.

Ракетоносец разбился при заходе на посадку на военном аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске 22 января. На борту были четыре человека, одному из летчиков удалось выжить.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что, по предварительным данным, самолет попал в снежный заряд (кратковременный ливневой снег) во время выполнения планового учебного полета.

Авиабаза Оленья, на которой дислоцированы Ту-22М3, расположена на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, вблизи города Оленегорск

Напомним, ранее в России учебный самолет Л-39 упал в Азовское море.