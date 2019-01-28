На Николаевщине разыскивают подростка, который ушел из дому

Сергей Бохенко Березанское отделение полиции разыскивает Бохенко Сергея Сергеевича 2003 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Несовершеннолетний Сергей Бохенко ушел из дома 26 января и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, волосы светлые коротко стриженные, худощавого телосложения, глаза карие.

Был одет: в темно-синюю куртку, синие спортивные брюки, серые сапоги.

«Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, сообщить в Березанское отделение полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: пгт Березанка, ул. Центральная, 43, или по телефонам (05153) 2-13-67, 093-858-68-58, 063-636-09-00, 102», – говорится в сообщении.

Напомним, как на Николаевщине уже второй раз разыскивали пропавшую 16-летнюю девушку.