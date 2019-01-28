На Николаевщине спасатели за сутки вытащили из снега 10 автомобилей

На территории Николаевской области 27 января спасатели 10 раз помогали водителям выбраться из снежных заносов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

«Всего оказана помощь 25 лицам, из снежных заносов изъято 10 единиц транспортных средств. Так, происшествия зарегистрированы в Вознесенском, Витовском, Еланецком, Баштанском районах», – говорится в сообщении.

Напомним, что в сети обнародовали видео, как утром 27 января на участке трассы Н-14 застревали фуры.