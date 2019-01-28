В Николаеве 10-летний мальчик играл на дороге и попал под колеса автомобиля

В Николаеве в воскресенье, 27 января, водитель легкового автомобиля сбил 10-летнего мальчика, который играл на дороге – ребенка госпитализировали с телесными повреждениями в детскую больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло около 14:00 в районе дома № 24 по улице Пригородная в Корабельном районе. Местный житель на «Citroën», по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на несовершеннолетнего, который играл на проезжей части.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), что предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как во Львове автомобиль скорой помощи на тротуаре сбил женщину с ребёнком.