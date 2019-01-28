В реанимацию доставили беременную женщину жительницу Николаева – она была пьяна и пыталась покончить с собой

В понедельник, 28 января, жительница Николаева пыталась покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

В реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи доставлена 32-летняя беременная женщина. По предварительным данным, она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась совершить самоубийство.

«Благодаря оперативным действиям областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и профессионализму врачей удалось вовремя доставить женщину в учреждение здравоохранения. Сейчас проводятся реанимационные действия для сохранения жизни пациентки и ребенка», – сообщили в облздраве.

В пресс-службе управления здравоохранения «Преступности.НЕТ» уточнили, что женщина является жительницей города Николаева.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина с инвалидностью выпрыгнул из окна многоэтажки.