В 13 школах Николаева до конца недели объявили карантин

В 13 средних школах Николаева приостановлен учебный процесс до 1 февраля включительно.

Об этом сообщили в управлении образования Николаевского городского совета.

Согласно информации администраций школ, по состоянию на 28 января более 20% учащихся отсутствуют в таких учебных заведениях:

- школы №3, №6, №7, №19, №20, №22, №26, №27, №35, №56, №57, экономический лицей №2, Академия детского творчества.

В указанных заведениях приостановлен образовательный процесс с 29 января по 1 февраля (включительно). Т.е. ученикам этих школ нужно будет выйти на занятия в следующий понедельник, 4 февраля.

По информации управления здравоохранения, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в соответствии с порогом составляет 5%, всего заболело 3017 человек, в том числе учеников школ 824.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 января в 36 школах города на занятиях отсутствовало более 20% учеников.