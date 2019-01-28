Опубликовано видео с высоты птичьего полета, как в Николаеве взорвали 100-метровую трубу котельной

В Николаеве подрыв бетонной трубы неработающей котельной засняли с квадрокоптера.

Видео снял сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, что эту трубу котельной подорвали в Ингульском районе в понедельник, 28 января. Она была размещена на улице Водопойной.

Труба создавала проблемы для авиации, в частности на аэродроме в Кульбакино. Ее высота более 100 метров. Дымоход котельной успешно взорвали с первой попытки. Демонтажем взорванной трубы будет заниматься КП «Николаевкоммунтранс».

Видео падения дымохода опубликовал на своей странице в Facebook и директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин. Судя по записи, съемка производилась с крыши котельной, куда накануне установили камеру.