В Запорожье местные активисты задержали педофила и заставили его съесть презервативы

Активисты организации «Наследие Запорожье» вычислили и задержали мужчину, которого подозревают в педофилии.

Об этом сообщает группа в Facebook «Киев.Оперативный».

Известно, что общественники переписывались с мужчиной, представляясь 13-летней девочкой. Таким образом они договорились о встрече с извращенцем. Во время переписки мужчина описывал девочке чем они будут заниматься.

«Свидание» закончилось тем, что с вероятным педофилом провели профилактические беседы и заставили съесть презервативы.

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Напомним, ранее в Запорожье полицая задержала 19-летнего педофила, который в лифте трогал 14-летнего мальчика за половые органы.