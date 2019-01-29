В Николаеве из-за ям на Варваровском мосту утром возникла пробка

В Николаеве во вторник утром, 29 января, на Южнобугском (Варваровском) мосту усложнено движение из-за состояния проезжей части.

Об этом сообщают в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области» .

В управлении патрульной полиции Николаевской области сообщили «Преступности.НЕТ», что пробка возникла из-за состояния проезжей части. На место выезжали патрульные, которые осмотрели дорогу, а также ситуацию с движением транспорта.

– Выехавшие на место патрульные связались с дежурной частью и сообщили о ямах. В дежурной части свяжутся с дорожниками, чтобы те решили проблему с проезжаемомтью по мосту, – сообщили в патрульной полиции Николаевщины.

Напомним, что киевская фирма так и не выполнила проект реконструкции Варваровского моста. Департамент ЖКХ Николаевского горсовета повторно объявляет торги на услуги по разработке проекта.

Ранее Александр Сенкевич заявлял, что в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич будет выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В частности, глава ОГА Алексей Савченко предлагал отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора». А в январе 2019 года Савченко заявил, что в 2019 году собирается инициировать строительство дороги из Вознесенска в Одессу, чтобы уменьшить нагрузку большегрузов на Варваровский мост.

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

До этого комплексное обследование Варваровского моста показало, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.