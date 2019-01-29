В Киеве праворадикалы нашли подростков-чеченцев, которые толпой избивали мужчину, и заставили их извиниться

Несовершеннолетние подростки-чеченцы, которые несколько дней назад избили ногами мужчину в центре Киева найдены.

Об этом сообщает координатор С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook, передает «InfoResist».

«Несовершеннолетние чеченцы извинились за коллективное избиение мужчины в Бессарабке. Это стало возможным благодаря С14, Традиции и порядок и Правому сектору. Подняли на уши всех и добились своего», — написал Мазур.

Судя по опубликованным фото, активисты наведались к мечети Ар-Рахма в Киеве.

Стоит отметить, что позже руководитель праворадикалов удалил свой пост.

Напомним, 27 января в Киеве толпа подростков с криками «мы чеченцы» жестоко избили мужчину.