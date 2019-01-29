В Николаеве водителя оштрафовали на ₴10 тысяч и забрали на год права за пьяные перегоны с полицией

В Николаеве оштрафовали на 10,2 тысяч гривен и отобрали водительское удостоверение у мужчины, который ездил пьяным и пытался сбежать от полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Николаева.

Водитель К. 28 октября 2018 года в 22.00 на «ВАЗ-2110» двигался по автодороге Н-11 «Николаев-Баштанка-Кривой Рог» и на 317 километре проигнорировал требование полиции остановиться.

Экипаж полиции на служебном автомобиле «Toyota Prius» начал преследовать нарушителя и остановить его удалось лишь путем искусственного затора. Кроме того, водитель управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном порядке.

Правонарушитель в судебное заседание не явился, хотя был надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения дела.

По результатам рассмотрения материалов суд признал мужчину виновным в нарушениях, предусмотренных статьей 122-2 и частью 1 статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и наложил на правонарушителя административное взыскание в виде штрафа в размере 10 тысяч 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Напомним, как в Николаеве водитель «BMW», скрываясь от полиции, вылетел на зеленую зону, а до этого он чуть столкнулся с патрульными и въехал в «ВАЗ».