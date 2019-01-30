Российский учитель заставил опоздавших семиклассников просидеть весь урок в противогазах

В российском городе Улан-Удэ учитель основ безопасности жизнедеятельности заставил опоздавших семиклассников весь урок просидеть в противогазах.

Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в республике Бурятия.

Происшествие случилось в местной школе №58.

«Со слов родителей, учителем ОБЖ применяются непедагогические методы воспитания. За опоздание учащихся на урок ОБЖ учитель потребовал надеть противогазы и находиться в них в течение урока. По итогам обращений родителей, меры по восстановлению прав детей приняты не были, с итогами служебного расследования родители не были ознакомлены», - отмечено в сообщении.

Учителю ОБЖ объявили дисциплинарное взыскание в виде замечания за «применение непедагогической меры дисциплинарного воздействия». Директору школы рекомендовали на ближайшем педагогическом совете провести разъяснительную работу с учителями.

Напомним, что ранее в российском Саратове учителей выгнали в 20-градусный мороз собирать снег в мешки.