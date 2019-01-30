В России во время заседания Совета Федерации задержали сенатора Арашукова по подозрении в организации двойного убийства

Рауф Арашуков

В среду, 30 января, сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан во время пленарного заседания в зале Совета Федерации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участвующих в заседании верхней палаты .

Совет Федерации дал согласие на его задержание и обыск.

«Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, а также в организации преступного сообщества.

«Там целый букет обвинений. Даже статья 210 Уголовного кодекса РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», - добавил собеседник агентства.

По его словам, сенаторы «заслушали представление прокурора о снятии неприкосновенности с сенатора».

Перед задержанием 32-летнего парламентария, пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал был перекрыт сотрудниками Федеральной службы охраны.

По информации Следственного комитета РФ, установлена причастность Арашукова к совершению особо тяжких преступлений.

Сообщается, что продолжается расследование уголовного дела по фактам совершенных в 2010 году убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова, убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова и других преступлений.

«В ходе расследования получены данные о причастности к этим преступлениям члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. По результатам рассмотрения представления Генерального прокурора Российской Федерации 30 января 2019 года Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого», - сказано в сообщении.

Справка:

Рауф Арашуков - наследник одного из самых богатых людей Северного Кавказа, который сделал свое состояние на природном газе - Рауля Арашукова. Благодаря деньгам и связям отца в возрасте 22 лет возглавил Хабезский район.

Общая сумма декларированного дохода за 2016 года составила 1 миллион 647 тысяч рублей, супруги – 309 тысяч рублей.

Общая сумма декларированного дохода за 2017 года составила 4 миллиона 912 тысяч рублей, супруги - 96 тысяч рублей.