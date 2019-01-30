В Николаеве на пожаре из-за неосторожности при курении погиб хозяин дома

Ночью 30 января в Николаеве неосторожность при курении привела к пожару в доме и гибели его хозяина.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

30 января в 00:38 на линию «101» поступила информация о пожаре на проспекте Центральном. К месту происшествия прибыли отделения 2-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Пожарные во время разведки помещения в одной из комнат обнаружили тело погибшего хозяина. В 1:01 пожар площадью пять квадратных метров локализовали, в 1:15 - ликвидировали.

Также, за сутки 29 января из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей произошло три пожара в частных жилых домах. Эти случаи зарегистрированы в Кривоозерском, Вознесенском районах области.

От ГСЧС работало восемь человек личного состава и две единицы техники. Дополнительно привлекались медики и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в Николаеве и области в течение 26-27 января во время пожаров погибло два человека.