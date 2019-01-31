На трассе возле Николаева перевернулся зерновоз

В четверг, 31 января в Первомайском районе Николаевской области перевернулся зерновоз.

Об этом сообщает «Любимый Первомайск».

Авария произошла на трассе «Ульяновка-Николаев» в районе села Мигия. По предварительным данным, автомобиль «MAN» двигался со стороны Первомайска. На спуске перед поворотом грузовик, полный зерна, занесло и он «лег» на правый бок.

В результате ДТП, тягач повредил ограждение на обочине, зерно с прицепа рассыпалось. О состоянии водителя не сообщается.

Видео с Viber-канала «ДТП и дороги Николаева и области».

Напомним, что 19 января на объездной дороге вокруг Николаева, в районе села Зайчевское, произошло масштабное ДТП с участием зерновоза «MAN» с прицепом и кроссовера «Kia Sorento».