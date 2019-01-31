На Днепропетровщине на трассе грузовик протаранил «Renault» - водитель легковушки сгорел заживо в автомобиле

В среду, 30 января, на трассе вблизи Днепра столкнулись автомобили «Renault» и «TATA». Водитель первого сгорел заживо в салоне авто.

Об этом сообщает Информатор.

ДТП случилось на трассе, которая ведет в Каменское. По словам сотрудников патрульной полиции, предварительно, грузовой автомобиль «TATA» двигался по направлению в Днепр. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент в сторону Каменского ехал автомобиль «Renault». В результате этого произошло столкновение.

Водителя грузового автомобиля госпитализировали в больницу. Мужчина находился в сознании, по предварительной информации, у него перелом ноги. Водителя легкового автомобиля спасти не удалось. Он сгорел заживо в салоне авто, личность погибшего устанавливается.

Напомним, что 19 января в районе села Зайчевское у грузовика оторвался прицеп и врезался в легковой автомобиль, в котором ехали муж, жена и их ребенок. После ДТП автомобиль загорелся, семью удалось спасти, женщину и ребенка доставили в больницу. Позднее стали известны имена николаевцев, которые спасли семью из горящей машины - ими оказались братья Умуд и Сабир Шириновы.