Возле Николаева на мосту перевернулся груженый семечками «Камаз» – движение затруднено

В четверг, 31 января, на 158-м километре трассы М-14 на мосту между поселками Мешково-Погорелово и Зайчевское перевернулся «Камаз» с прицепом, груженным семечкой.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

По предварительной информации, транспортное средство двигалось от кольца в сторону поселка Зайчевское. Как пояснил водитель патрульным, автомобиль попал в яму, из-за чего «Камаз» отбросило, и он зацепил отбойник. После этого перевернулся прицеп. Водитель попытался съехать с моста, но в итоге перевернулась и кабина «Камаза». В результате аварии никто не пострадал.

Движение на данном участке дороги сильно затруднено. Патрульные полицейские пропускают только легковые автомобили и микроавтобусы.

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Напомним, что ранее на трассе возле Николаева перевернулся зерновоз.