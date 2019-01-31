В Николаеве на территории терминала «Бунге» в морпорту горела система вентиляции

Днем в четверг, 31 января, в Николаеве произошел пожар в здании Николаевского морского порта.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

По предварительной информации, горит циклон для зерновой пыли (циклон - воздухоочиститель, используемый в промышленности, - ПН).

Хронология событий:

13:45 Пожар ликвидирован. К тушение были привлечены семь единиц техники и 25 человек личного состава.

13:22 Пожар локализован на площади 20 кв.м.. На месте работают 8 экипажей пожарных.

13:16 Как сообщили «Преступности.НЕТ» в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 31 января в 12:35 на линию «101» поступило сообщение о пожаре вентиляционной трубы на территории Николаевского морского порта. О происшествии сообщил инженер пожарной безопасности предприятия.

К месту происшествия прибыли дежурные караулы 2-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области. Локализация продолжается, площадь устанавливается.