На Одесчине на трассе в результате столкновения пассажирского автобуса и легковушки погибла женщина, еще 13 человек пострадали

В Одесской области в результате ДТП маршрутки и легкового автомобиля пострадали 13 человек, одна женщина погибла.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Авария произошла сегодня днем на трассе Одесса - Измаил, вблизи села Николаевка. В результате столкновения погибла одна пассажирка маршрутки, еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Днепропетровщине на трассе грузовик протаранил «Renault» - водитель легковушки сгорел заживо в автомобиле.