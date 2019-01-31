Жительница Николаева заказала в такси «покатушки» на скорости 170 км/час – машина вылетела с трассы

Жительница города Николаева позвонила в службу такси и заказала машину для поездки на скорости 170 км/ч. «Покатушки» едва не закончились трагедией.

Об этом сообщают «Новости-N».

«Opel Vectra» на иностранных номерах прибыл на вызов, чтобы покатать девушку на предельно высокой скорости. Чтобы выполнить заказ клиентки, водитель такси выехал на трассу за городом – «Opel» двигался в сторону Херсона. Но в результате автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в районе поворота на село Зеленый Гай Николаевской области.

По предварительным данным, водитель авто получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался, а пассажирка уехала обратно в Николаев, о ее состоянии ничего неизвестно. В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что на мосту возле Николаева из-за перевернушегося «Камаза» образовалась большая пробка из фур.