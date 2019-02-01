В Николаеве из реки достали тело пожилого мужчины

Днем в пятницу, 1 января, в Николаеве в реке между Ингульским и пешеходным мостами обнаружили труп.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции.

Вызов о том, что в акватории находится труп пожилого мужчины поступил от работников лодочной станции, которые и достали тело. На месте работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и спасатели.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Установлено, что утром пожилой мужчина пошел купаться в районе понтонного моста. Там и были обнаружены его вещи.

Напомним, что ранее на Николаевщине в реке нашли тело молодой девушки.