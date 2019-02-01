В Николаеве из реки достали тело пожилого мужчины

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 786 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(471)   

Днем в пятницу, 1 января, в Николаеве в реке между Ингульским и пешеходным мостами обнаружили труп.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции.

Вызов о том, что в акватории находится труп пожилого мужчины поступил от работников лодочной станции, которые и достали тело. На месте работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и спасатели.

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Установлено, что утром пожилой мужчина пошел купаться в районе понтонного моста. Там и были обнаружены его вещи. 

Напомним, что ранее на Николаевщине в реке нашли тело молодой девушки.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия