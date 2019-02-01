Двойное убийство на пороге суда: У николаевца Багирянца были родственные связи с семейством Беловых

Проигравший суд житель Николаев Герасим Бегирянц и супруги Беловы из Одессы, которых он расстрелял на пороге суда были родственниками.

Об этом сообщают «Новости-N» со ссылкой на источник из близких знакомых Багирянца.

Стало известно, что дочь погибших супругов Беловых проживает в США с мужем и тремя детьми, а ее муж приходится троюродным племянником Герасиму Багирянцу.

«Михаил и Татьяна Беловы были знакомы с Герасимом именно как родственники. Багирянц называл Беловых «Миша» и «Таня», они его — Гера. Отношения между двумя семьями несколько охладели после того, как возникли расхождения по вопросу долга», - говорится в сообщении.

Супруги Михаил и Татьяна Беловы

Напомним, что ранее после проигрыша в суде николаевец убил супругов из Одессы. Как выяснилось, убийцей супругов из Одессы был известный в узких кругах Герасим Багирянц.