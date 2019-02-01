В челябинской больнице выявили «терапевта» с поддельным дипломом, который в 16 лет убил своего одноклассника и выпил стакан его крови

Борис Кондрашин

В российском Челябинске работавший врачом-терапевтом по поддельному диплому Борис Кондрашин в 16 лет убил своего одноклассника, выпил стакан его крови, а затем расчленил.

Об этом сообщает URA.RU.

Он жил в той же квартире, где двадцать лет назад прятал части тела своей жертвы, которая досталась ему от отца, который покончил жизнь самоубийством.

Его отец работал врачом-психиатром, об этом URA.RU рассказал знакомый семьи.

«Мать от них ушла, забрав дочь. Когда все произошло, отца взяли вроде как по подозрению в соучастии. В квартире хранились части тела убитого. Отец, уверял, что ничего не видел. Потом выяснилось, что у сына был прямой доступ к психотропным препаратам. Этот препарат и вколол Борис Кондрашин своей жертве. Отцу все равно бы пришлось отвечать, и он покончил с собой в камере», - добавил он.

После того, как Борис Кондрашин прошел принудительное лечение он вернулся в отцовскую квартиру, которая была закреплена за ним после смерти отца и устроился в районную больницу по поддельному диплому врача-психиатра.

В горбольнице Кондрашин проработал всего полтора месяца. Лжемедика выявил врач, лечивший Кондрашина по решению суда. Он увидел его данные на медицинских форумах и обратился в правоохранительные органы.

При обыске у него нашли еще несколько поддельных дипломов об образовании и крупную партию миарихуаны. Наркотики стали поводом для взятия Кондрашина под стражу на два месяца.

В пятницу, 1 февраля, на созванном брифинге, начальник управления здравоохранения администрации Челябинска Наталья Горлова заявила, что судимому ранее за убийство и арестованному за хранение наркотиков Каондрашину не давлаи лечить людей.

Начальник горздрава Наталья Горлова «Кондрашина приняли на работу 28 ноября 2018 года. По Трудовому кодексу он представил все документы. Приняли врачом-терапевтом в отделение медицинской профилактики. Он не лечил людей. Руководитель больницы — опытный главврач. Документы сотрудника направили в ВУЗ для подтверждения подлинности», - заявила Наталья Горлова.

«Когда получили отрицательный ответ, его уволили, а документы отправили в правоохранительные органы. Сейчас проводится служебная проверка», - добавила она.

Центры медпрофилактики занимаются пропагандой здорового образа жизни и помогают людям расстаться с вредными привычками. Горлова также отметила, что по законодательству руководство больницы не обязано проверять подлинность дипломов, но главврач это сделал по собственной инициативе.

«Мы сделаем выводы и ужесточим требования», - пообещала начальник горздрава.

В СК РФ расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Хранение наркотических средств»), ч.3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). Судом избрана мера пресечения в виде взятия под стражу. Врачи диагностировали у него шизофрению в форме гомицидомании («Стремление к убийству»).

Ранее сообщалось, что вице-президент ФФУ подделал свой диплом о высшем образовании.