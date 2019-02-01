На Виничине СБУ предотвратила продажу четырех авиадвигателей за границу

В понедельник, 28 января, сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Винницкой области, под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области, в городе Запорожье пресечена попытка двух человек организовать реализацию четырех авиационных двигателей в одну из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

Досудебным расследованием было установлено, что двигатели стоимостью около 28 миллионов гривен были переданы на хранение Запорожской таможней субъекту хозяйственной деятельности, который пытался «совершить растрату путем их дальнейшей незаконной реализации с перемещением через государственную границу Украины».

По месту хранения двигателей были проведены обыски , а также по месту жительства и работы причастных к совершению преступления лиц.

Одного из злоумышленников задержали, ему было сообщено о подозрении. Кроме того, следственным судьей Винницкого городского суда 31 января удовлетворено ходатайство следователя и задержанный взят под стражу.

Досудебное расследование продолжается, проводится комплекс необходимых следственных розыскных действий по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, что ранее СБУ предотвратила незаконную продажу авиационной техники на десятки миллионов фирмам из Ростова-на-Дону.