На Одесчине на трассе из-за тумана и ям на дороге произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу шесть автомобилей

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На трассе Киев-Одесса в Одесской области случилось ДТП с участием шести автомобилей.

Об этом сообщает «Думская».

В пресс-службе полиции изданию сообщили, что около 7 утра из-за испорченного покрытия столкнулись две машины, а после этого в преграду на дороге въехали еще четыре авто.

В результате один грузовик врезался в отбойник, одна фура перевернулась. В полиции уточнили, что помимо ям на дороге причиной аварии мог стать туман. О пострадавших пока неизвестно

 

Напомним, на Одесчине на трассе в результате столкновения пассажирского автобуса и легковушки погибла женщина, еще 13 человек пострадали.

Роман Свиридов

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