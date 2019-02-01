В Бердянске митингующие облили зеленкой кандидата в Президенты Вилкула

В пятницу, 1 февраля, в Бердянске митингующие облили зеленкой кандидата в Президенты Александра Вилкула.

Об этом сообщает «Бердянск 24».

Встреча выдвинутого «Оппозиционным блоком - Партией мира и развития» Вилкула с избирателями должна была состояться в доме культуры «Софит». Но на входе «оппоблоковца» ждали несколько десятков местных активистов, которые протестовали против визита Вилкула в Бердянск.

В руках люди держали плакаты «Чемодан. Вокзал. Россия», «Вилкул – сепар», «Промосковские силы, прочь из Украины», «Обворовывай Днепр» и другие.

Когда кандидат в Президенты появился у входа в дом культуры, его облили зеленкой – все лицо. Вилкул все равно пытался попасть внутрь, но активисты заблокировали вход. Между ними и полицией произошли столкновения. В результате чего попасть внутрь здания Вилкул так и не смог, и уехал.

По сообщению «Про Бердянск», активиста, который плеснул Вилкулу зеленкой в лицо, стражи порядка забрали в отделение полиции.

Отметим, 16 ноября в Киеве неизвестный облили зеленкой главу Высшей квалификационной комиссии судей. Позже злоумышленника задержал спецназ полиции.

Напомним, 28 ноября около 30 людей в масках напали на лидера партии «Гражданская позиция»Анатолия Гриценко и его сторонников. Позже Гриценко заявил, что Порошенко организовал нападение на него в Одессе, чтобы остаться в президентском кресле.