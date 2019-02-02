В Индии пытались поймать леопарда, который забрел в жилой район – он ранил четырех человек

На севере Индии леопард забрел в жилой район в провинции Пенджаб и ранил четырех человек.

Об этом сообщает «Дождь».

Сотрудники полиции попытались заблокировать его в комнате и поймать в сеть, но хищник смог вырваться. Леопард ранил троих рейнджеров и одного местного жителя, который кидал в него камни, травмы оказались несерьезными. Зверя удалось поймать только спустя 5 часов, его обещали отпустить на волю после осмотра ветеринаром.

Напомним, что ранее дельфины спасли австралийских дайверов, отогнав от них акулу.