Внедорожник Range Rover, с кандидатом в президенты Украины в салоне, попал в ДТП в Одессе

Внедорожник Range Rover в котором находилась кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец попал в ДТП в Одессе.
Об этом сообщил помощник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
"Авто кандидата в президенты Ольги Богомолец попало в ДТП сегодня вечером в Одессе. К счастью, без пострадавших и серьезных последствий", - сообщил Форостяк.
По информации представителя Нацполиции Одесской области, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника в котором и ехала Богомолец, что и привело к столкновению с другим легковым автомобилем.
"На виновника ДТП составлен административный протокол. Вторая сторона претензий не имеет, а наоборот. Почему-то даже довольны, или тому, что попали в новости, или компенсации которую скорее-всего получили. В любом случае, хорошо что без последствий. Будьте внимательны на дорогах", - подытожил Форостяк.