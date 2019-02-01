Внедорожник Range Rover, с кандидатом в президенты Украины в салоне, попал в ДТП в Одессе

Внедорожник Range Rover в котором находилась кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец попал в ДТП в Одессе.

Об этом сообщил помощник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

"Авто кандидата в президенты Ольги Богомолец попало в ДТП сегодня вечером в Одессе. К счастью, без пострадавших и серьезных последствий", - сообщил Форостяк.

По информации представителя Нацполиции Одесской области, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника в котором и ехала Богомолец, что и привело к столкновению с другим легковым автомобилем.