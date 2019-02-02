Ночью в центре Николаева произошла драка – в потасовку вмешался спецназ патрульной полиции

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В ночь на субботу, 2 февраля, на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской произошла драка.

Эту информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в патрульной полиции Николаева.

Так, около 1:00 сотрудники подразделения ТОР патрульной полиции возвращались на базу, когда перед их глазами на перекрестке началась драка. Они остановились и разняли дерущихся.

Около шести человек, участвовавших в драке, не получили никаких серьезных повреждений и отказались от претензий друг к другу. Полицейские провели поверхностную проверку и отпустили молодых людей. 

Ранее сообщалось, что на Николаевщине во время пьяной драки убили мужчину.

Людмила Жерновская

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