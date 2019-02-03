В небе над Кубой взорвался и распался на обломки метеорит

Фото: Twitter Rolando Segura В небе над западной кубинской провинцией Пинар-дель-Рио в субботу, 2 февраля, пролетел метеорит, который взорвался и распался на множество обломков.

Об этом сообщают в Кубинском институте геофизики, передаёт DW.

Метеорит видели накануне с территории провинции Пинар-дель-Рио, где потом и нашли его обломки. Результаты их анализов показали, что обломки состоят из железа, никеля и силиката магния. Крупнейшие из обломков, по сообщению ученых, имеют размер от 20 до 30 сантиметров в длину.

Hasta que no se analicen fragmentos de piedras, no se puede confirmar si fue un meteorito. Especialistas Instituto Geofísica y Astronomía de #Cuba con su Dtra Martha Rodríguez Uratsuka, partieron a #PinarDelRío para corroborar científicamente la causa de la explosión. Video: RRSS pic.twitter.com/9bpoBQqEgY — Rolando Segura (@rolandoteleSUR) 1 февраля 2019 г.

Отмечается, что кубинские ученые продолжают исследования небесных тел. По данным местных властей, падение обломков метеорита никому не причинило вред.

В этом году на Кубе ожидают другие метеоритные дожди в ночь с 22 на 23 апреля, а также 5-6 мая, 12-13 августа и 17-18 ноября.

Ранее сообщалось, что в высокогорном селе в Карпатах упал метеорит и поджег гараж. А в США мужчина десятилетиями подпирал дверь метеоритом – он и не догадывался, что камень стоит 100 тысяч долларов.