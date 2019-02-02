ДТП в Одессе с участием кандидата в президенты Богомолец: За рулем «ВАЗа» был военнослужащий

Участником дорожно-транспортного происшествия в Одессе, в которое 1 февраля попала кандидат в президенты Украины Ольга Богомолец, был военнослужащий.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Одессе столкнулись внедорожник «Range Rover» и ВАЗ. По информации полиции, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника, в котором ехала Богомолец, что и привело к столкновению с другим легковым автомобилем.

Со слов собеседника, на автомобиле «ВАЗ» ехал военнослужащий артиллерийско-зенитного дивизиона Южного оперативного командования ВСУ.

Также он уточнил, что причиной аварии мог быть и туман. Автомобили получили механические повреждения. Водители обоих транспортных средств прошли освидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения, по результатам которого ничего обнаружено не было.

Как известно, на виновника ДТП составили административный протокол. Водитель внедорожника свою вину признал.

Ранее сообщалось, что в Бердянске митингующие облили зеленкой кандидата в Президенты Вилкула.